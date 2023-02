Malick Thiaw partirà titolare nel match tra Milan e Tottenham. Per il difensore classe 2001 sarà l’esordio in Champions League

Malick Thiaw sarà riproposto nel trio difensivo del Milan dopo la bella prestazione contro il Torino. Il difensore classe 2001 sarà titolare questa sera contro il Tottenham insieme a Kalulu e al recuperato Tomori.

Per il tedesco si tratterà dell’esordio in Champions League. Un bel banco di prova per confermarsi e continuare a scalare gerarchie.