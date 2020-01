Milan, Theo Hernandez saluta Suso: «Buona fortuna nella Liga»

Theo Hernandez ha dedicato un messaggio su Twitter all’ormai ex compagno di squadra Suso, trasferitosi al Siviglia

Le ultime ore di mercato sono state particolarmente intense in casa Milan, specialmente per quanto riguarda il mercato in uscita. Nella giornata di ieri Suso, Rodriguez e Piatek hanno lasciato la città meneghina per recarsi nei nuovi club.

Oggi Theo Hernandez, attraverso un bel messaggio su Twitter, ha voluto salutare l’ormai ex numero 8 rossonero e connazionale. Queste le sue parole: «Buona fortuna nella Liga Suso».