Milan, Theo Hernandez è un treno che non vuole più fermarsi

Theo Hernandez ha concluso in bellezza il suo straordinario 2020. Il terzino del Milan ora punta dritto alla convocazione con la Francia

Theo Hernandez in questo finale di 2020 è stato decisamente il miglior rossonero. Il laterale sinistro, dopo la doppietta contro il Parma, si è ripetuto con la rete al 90esimo che ha regalato i 3 punti al Milan contro la Lazio. Hernandez è sicuramente uno dei trascinatori più importanti del gruppo che Stefano Pioli sta cementando da poco più di un anno. Con i 4 gol e i 5 assist messi a referto per ora in questa stagione, il classe 1997 è arrivato a quota 11 gol e 10 assist totali da quando veste rossonero. Theo Hernandez è un treno che viaggia veloce sulla fascia sinistra del Milan, e che non ha intenzione di fermarsi.

I 20 milioni spesi per lui dal club di via Aldo Rossi nell’estate 2019, oggi appaiono veramente irrisori vesto che la sua quotazione ora è almeno di 50 milioni.