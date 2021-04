Milan, testa al Sassuolo: oggi amichevole contro la Primavera

Oggi ripresa degli allenamenti per il Milan. La squadra di Pioli a Milanello ha effettuato un’amichevole contro la Primavera

Squadra di nuovo a Milanello questa mattina per l’allenamento in preparazione di Milan-Sassuolo, in programma mercoledì 21 aprile a San Siro alle ore 18.30. Presenti all’allenamento Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Lavoro defaticante in palestra per chi è sceso in campo ieri dall’inizio; gli altri componenti della rosa, invece, dopo aver svolto il riscaldamento con una serie di torelli a tema, hanno disputato una partita di allenamento con la formazione Primavera, con questo undici: Tătăruşanu; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Dalot; Tonali, Meïte; Krunić, Díaz, Hauge; Castillejo.