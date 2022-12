Milan, proseguono le terapie per Florenzi: i dettagli. Il terzino rossonero vorrebbe ritornare il prima possibile in campo

Alessandro Florenzi scalcia per il ritorno. Il giocatore rossonero, ai box da fine agosto per un infortunio che ha rimediato nella partita contro il Sassuolo a Reggio Emilia, vorrebbe ritornare il prima possibile a disposizione del mister Pioli.

Come riporta Tuttosport, il terzino del Milan è a Milanello per proseguire le sue cure e le sue terapie, con il fine di tornare in campo: la data non è certa ancora, ma l’inizio di febbraio potrebbe essere indicativo per un suo ritorno.