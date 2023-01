Milan, Tatarusanu alla Fiorentina? L’indiscrezione delle scorse settimane. Il club rossonero però ha detto no per via di Maignan

Altro retroscena di mercato riportato da calciomercato.com. Ciprian Tatarusanu poteva tornare alla Fiorentina dopo i tre anni trascorsi in viola nel periodo tra il 2014 e il 2017.

Il club di Firenze aveva mostrato interesse sul portiere del Milan, ma il club rossonero non ha dato vita al trasferimento per via dello stop prolungato di Maignan.