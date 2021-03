Milan, tanti convocati nelle Under 21: ecco chi parte per l’Europeo

Sono tanti i giocatori del Milan che sono stati convocati nelle rispettive nazionali Under 21 in vista dell’Europeo

Il Milan lancia tanti giovani in vista dell’Europeo Under 21. Ecco tutti i giocatori della squadra di Pioli che in estate partiranno in Ungheria a caccia dell’ambito trofeo giovanile.

Il Portogallo chiama Rafael Leao e Diogo Dalot, la Spagna campione in carica si affida a Brahim Diaz. Convocazione anche per Pierre Kalulu con la Francia di Aouar e Camavinga.