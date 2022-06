Milan, tagli sul mercato per tutelarsi da eventuali sanzioni UEFA. I rossoneri stanno contrattando un settlement agreement

Secondo il Corriere dello Sport c’è un motivo preciso dietro alla sforbiciata del budget mercato del Milan. Il club rossonero, come molte altre società italiane, sta contrattando con l’Uefa un settlement agreement, conseguenza degli sforamenti dei passati conti.

C’è ottimismo sul fatto che le sanzioni non saranno pesanti, ma l’intenzione è quella di farsi comunque trovare pronti per quello che potrà accadere. Inoltre dalla prossima stagione verrà introdotta la versione 2.0 del Ffp: anche da quel punto di vista il Milan non vuole essere impreparato.