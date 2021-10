Milan, subito lavoro in vista del Torino: il report dell’allenamento odierno

Domenica di lavoro per i rossoneri, rientrati in nottata da Bologna. La squadra si è ritrovata questa mattina a Milanello per colazione, prima di scendere in campo per l’allenamento odierno al quale hanno assistito anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri sera. In campo gli altri componenti della rosa, i quali hanno inizialmente proseguito l’attivazione muscolare con alcuni torelli a tema. Terminata la prima parte dedicata al riscaldamento, il gruppo ha lavorato sul possesso per poi disputare una serie di partitelle su campo ridotto con le quali si è chiuso l’allenamento odierno.