Milan su Ramsey: sul piano economico sarebbe la soluzione migliore

Il Milan sarebbe interessato ad Aaron Ramsey. Il gallese piace alla dirigenza di Via Aldo Rossi: possibile prestito, le ultime

AaronRamsey sarebbe uno degli obiettivi del Milan. Il club rossonero sta definendo la cessione di Hauge all’Eintracht Francoforte ed è alla ricerca di un trequartista d’esperienza ma anche duttile.

Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il gallese sarebbe l’ideale anche per un fattore economico: arriverebbe in prestito con l’oneroso ingaggio ammortizzato grazie al Decreto Crescita.