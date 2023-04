Milan, altro stop per Ibra: ecco il piano dei rossoneri in tema rinnovo. Stop che potrebbe significare la fine della stagione

Un problema al polpaccio, avvertito durante Milan Lecce, è stato solo l’ultimo degli infortuni che hanno fermato Zlatan Ibrahimovic. Dopo l’operazione al ginocchio, 144 minuti di gioco spalmati, ma giusto il ruolo di incitamento alla squadra, soprattutto nei momenti bui della squadra.

Con questa situazione, il rinnovo del contratto non è una priorità per il Milan, che sta cercando qualcuno da affiancare a Giroud nella prossima stagione. Ibra non vuole lasciare Milan e Milano, diventati casa sua. Il vero ostacolo di questa situazione? La paura di Ibrahimovic di smettere. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.