Milan, una stagione da “doppia cifra”: i rossoneri sotto Pioli come con Pato, Kakà e Ronaldinho. Il dato statistico

Sono ben 4 i giocatori del Milan ad essere andati in doppia cifra, per il momento, nella stagione 2023-2024. Come riportato da Opta, questo dato rappresenta un unicum quest’anno tra tutte le squadre della Serie A.

PAROLE – «Il Milan è l’unica squadra di SerieA con ben 4 giocatori in doppia cifra di gol nel 2023/24 (all comps): Giroud 14, Pulisic 12, Leão 11 e Loftus-Cheek 10 – i rossoneri non ne contavano così tanti dal 2008/09 (Pato 18, Kaká 16, Inzaghi 16 e Ronaldinho 10). Brigata».