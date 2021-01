Il Milan si conferma una delle squadre che punta più sui giovani in Italia. I rossoneri giocano con tanti Under 21 in campo

Il Milan è la big italiana che schiera più giovani in campo. I rossoneri Under 21 hanno infatti giocato per ben 6105 minuti, più di ogni altra squadra tra le prime 10 in Serie A e quasi il triplo dell’Hellas Verona, seconda con 2465 minuti.

Una conferma di come il progetto Milan guardi, oltre che al presente, anche al futuro.