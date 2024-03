Milan Slavia Praga: Giroud può essere un fattore, la statistica che fa sognare i tifosi

Domani sera il Milan affronterà lo Slavia Praga in Europa League 2023-24. In vista del match può essere un fattore Giroud

Mancano poco più di 24 ore poi il Milan tornerà in campo per il match valido per gli ottavi di andata di Europa League 2023-24 a San Siro contro lo Slavia Praga. Tra i due club non ci sono precedenti ma c’è un rossonero che ha già affrontato i cechi: Olivier Giroud.

Il francese indossava la maglia del Chelsea e realizzò per l’occasione un gol e un assist. Quell’anno, quella vittoria consentì alla squadra di andare avanti nella competizione che poi si concluse con la vittoria dei Blues. I tifosi rossonero si augurano che possa succedere lo stesso.