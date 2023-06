Milan, non solo Maignan: la situazione portieri in casa rossonera. Sportiello sarà il vice del francese, mentre Vasquez potrebbe rimanere

Mike Maignan resta il numero uno per la porta del Milan. I rossoneri cercano di blindare il rossonero fino al 2028. Quest’anno, ad affiancarlo in stagione, ci sarà Sportiello.

Colpo prenotato a gennaio ma chiuso adesso, garantisce ottimi numeri per quanto fatto vedere quest’anno. Andranno via, invece, Mirante e Tatarusanu: per il primo c’era uno spiraglio per il rinnovo per la questione degli italiani in rosa, ma sembra difficile. Vasquez, invece, potrebbe restare. Lo scrive il Corriere dello Sport.