Milan, siamo nel momento caldo della stagione: chi ha paura resti a casa

Il Milan affronterà lo United negli ottavi di Europa League in un calendario che si fa sempre più duro e avvincente

Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League non è stato benevolo con il Milan. I rossoneri hanno pescato il Manchester United, in una sfida dai sapori antichi. La sfida coi Red Devils (andata 11 marzo, ritorno il 18) si incastra tra la sfida col Napoli a San Siro è quella a Firenze con la Fiorentina.

CALENDARIO DA DURI – Ricordato che gli uomini di Pioli affronteranno la Roma tra due giorni all’Olimpico, va sottolineato come si entri in un periodo della stagione che più che deprimere squadra e tifosi li dovrebbe gasare. Arrivare al rush finale con ancora due competizioni in ballo e con obiettivi concreti a portata di mano sono sensazioni da Milan. Da vecchio Milan. Chi ha paura stia a casa: è per queste sfide che si è milanisti.