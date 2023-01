Milan, si lavora al riscatto di Brahim: previsto incontro con il Real

Il Milan lavora al riscatto di Brahim Diaz. Nelle prossime settimane è previsto un incontro con il Real Madrid

Il riscatto di Brahim Diaz sarà una delle questioni a cui il Milan lavorerà nelle prossime settimane. Come riportato dal Corriere dello Sport lo spagnolo è al suo terzo anno in rossonero, il secondo del prestito biennale dal Real Madrid. In estate andrà presa una decisione sul suo futuro.

La volontà del giocatore è quella di restare a Milanello, dove è ben integrato nel gruppo e negli schemi di Pioli. Nelle prossime settimane sono previsti degli incontri tra la dirigenza rossonera e i Blancos per fare il punto della situazione. Al momento il prezzo fissato per il riscatto del numero 10 è di 22 milioni di euro.