Milan settore giovanile, il ricco programma di domani: ecco tutte le partite. Otto match previsti nella giornata di domani

Ecco le partite in programma domani per quanto riguarda il settore giovanile del Milan:

SABATO 18 FEBBRAIO

UNDER 10: 1ª giornata, Club Milano-Milan, ore 14.00 – CS Brera, Via Giovanni XXIII, Pero (MI)

UNDER 17: 7ª giornata di ritorno, Inter-Milan, ore 14.30 – KONAMI Youth Development Centre, Via Sbarbaro 5/7 (MI)

UNDER 17 FEMMINILE: 1ª giornata – Fase Interregionale, Fiorentina-Milan, ore 15.00 – Campo San Marcellino, Via Chiantigiana 28, Firenze

UNDER 14: 3ª giornata di ritorno, Milan-Lecco, ore 15.00 – PUMA House of Football (Milano)

UNDER 9: 1ª giornata, Milan-Leone XIII Sport, ore 15.00 – PUMA House of Football (Milano)

UNDER 15 FEMMINILE: 2ª giornata – Fase Interregionale, Milan-Vicenza, ore 16.00 – PUMA House of Football (Milano)

UNDER 13 FEMMINILE: 1ª giornata, Settimo Milanese-Milan, ore 16.00 – CS Battista Re, Via Stradascia, Settimo Milanese

UNDER 11: 1ª giornata, Cimiano-Milan, ore 16.30 – Via Don Giovanni Calabria 16 (MI)