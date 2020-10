Milan, settore giovanile: i risultati del weekend

Settore Giovanile Milan: ecco i risultati del weekend di Primavera, Under 17 e Under 16. Due vittorie e una sconfitta

È andata male per la nostra Primavera, beffata dalla Juve a Vinovo nel finale. I rossoneri hanno giocato, retto e creato, ma non hanno segnato e poi sono stati condannati nel finale. Decisivi gli episodi, anche la veemenza degli avversari che nel cuore della ripresa hanno trovato la forza e la bravura per risolvere la pratica. Ora la squadra di Mister Giunti avrà la sosta per recuperare e lavorare ancora di più in vista della ripresa.

Primi tre punti per gli Under 17 i quali, dopo il pareggio di Verona, hanno superato con un rotondo e netto 3-0 il Brescia al Vismara grazie uno scatto essenziale a metà gara. Benissimo anche gli Under 16, sempre in casa, che al debutto in campionato hanno battuto 6-1 il Cittadella.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 3° giornata, Juventus-Milan 1-0

U17: 2° giornata, Milan-Brescia 3-0 (38′ Rossi, 1’st Gala, 5’st Montalbano)

U16: 1° giornata, Milan-Cittadella 6-1 (18′ Malaspina, 20′ e 39’st Mangiameli, 5’st Benedetti, 36’st Piantedosi, 43’st Zeroli)

Fonte: acmilan.com