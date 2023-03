Milan, esordio per il giovane nuovo acquisto: in campo ieri

Nella giornata di ieri c’è stato l’esordio dell’ultimo nuovo acquisto del Milan. Il giovante talento ha giocato con l’U18

Primi minuti con la maglia del Milan per il nuovo acquisto Kingsford Boakye Yiadom. Il ghanese, arrivato una settimana fa in Italia dallo Zilina Africa, ha esordito da titolare nell’Under 18 rossonera nel match contro il Torino.

Per lui ben 93 minuti in campo per poi essere sostituito nel finale di match da Maximilian Ibrahimovic. La gara è terminata 2-2.