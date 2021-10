La Serie A esalta Giroud: il messaggio sui social della Lega – FOTO

La Lega Serie A attraverso il prorpio profilo Twitter ha elogiato le prestazioni di Giroud autore di 3 gol in 2 partite a San Siro

Numeri da 9. Tra i protagonisti della vittoria del Milan in campionato contro il Verona, c’è stato Olivier Giroud che con suo gol ha dato il via alla rimonta rossonera. Per il francese si tratta della terza rete in due partite di Serie A giocate davanti al proprio pubblico a San Siro.

La Lega Serie A, attraverso il poprio profilo social ha esaltato i numeri del 9 rossonero con un tweet.