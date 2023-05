Milan di corsa verso la Juve: dubbio in attacco per Pioli. Le ultime in vista della sfida dell’Allianz Stadium

Il Milan si prepara alla super sfida di domenica sera in casa della Juventus. Ancora due partite alla fine della stagione che dovranno servire al Diavolo per consolidare una posizione valevole per la prossima Champions.

Dubbio in attacco per Pioli in vista della gara dello Stadium. Messias e Saelemaekers si contenderebbero una maglia da titolare, con il primo al momento in vantaggio sul secondo. A riportarlo è Sky Sport.