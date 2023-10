Milan senza piano B: le seconde linee non vanno, ma c’è un’eccezione nella rosa di Pioli. Tutti i dettagli

La partita di ieri l’ha dimostrato: il Milan con le seconde linee non sembra girare a dovere. Da Jovic a Musah, passando per Kalulu, Florenzi, Musah e Adli: il Diavolo non sembra avere un piano B.

Le riserve di lusso – si legge sulla Gazzetta dello Sport – stavolta non vanno, ma c’è un’eccezione. Si tratta di Antonio Mirante che, tornato in campo dopo tanto tempo, non ha sfigurato.