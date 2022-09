Milan, senza Leao si punta alla spinta di Theo: il terzino col turbo

Il Milan punta tutto su Theo Hernandez per dimenticare l’assenza di Leao nel big match contro il Napoli di stasera

Il Milan farà affidamento su Theo Hernandez per sopperire all’assenza di Leao. Fa strano a dirsi, dato che si tratta di un terzino, ma sappiamo di che giocatore stiamo parlando. Una freccia inarrestabile sulla sinistra che contro il Napoli sarà chiamato agli straordinari in solitaria. Dalla sua parte agirà con lui Saelemaekers, giocatore funzionali ma che certamente non garantisce lo stesso peso del suo partner abituale.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la parola d’ordine per il francese è velocità. Quella che mette sul campo, ma anche quella che hanno messo Maldini e Massara per acquistarlo ormai 4 anni fa: è stato il primo colpo della loro gestione. E poi, la velocità con cui qualche mese fa ha messo la firma sul rinnovo di contratto. Per non parlare dello sprint che il suo valore di mercato ha intrapreso: da 20 a 50 milioni di euro.