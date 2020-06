Milan, senza Ibrahimovic vincere è molto più difficile: il dato

Zlatan Ibrahimovic sarà assente per la sfida di lunedì sera a Lecce: con il centravanti in campo il Milan ha vinto il 50% delle partite

Zlatan Ibrahimovic contro il Lecce non ci sarà: l’attaccante, pur stando lavorando duramente per rientrare in campo il primo possibile, non sarà della gara lunedì. I dati evidenziano come senza lo svedese in campo il Milan vinca decisamente molto meno.

Il Milan ha vinto il 33% delle partite di questa Serie A senza lo svedese in campo (6 su 18), percentuale che sale al 50% quando Zlatan Ibrahimovic è regolarmente in campo (4 su 8).