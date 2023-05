Milan, ancora niente gol: la striscia negativa è da record. Non trovano la via del gol Giroud e Brahim Diaz, così come Leao

Il Milan esce sconfitto dal doppio scontro con l’Inter in semifinale di Champions League: nell’ultimo per 1-0, con la rete di Lautaro Martinez. Estendendo il discorso anche al campionato, i rossoneri hanno un problema: non segnano.

Da ieri, il Milan vanta la peggior striscia negativa: è da tre partite, considerando tutte le competizioni, in cui i rossoneri non segnano. Mancano anche gli uomini che segnano: le ultime reti di Brahim Diaz e Giroud risalgono al Napoli, in due match diversi. Nessun gol anche dalle secondo linee: Origi, uno dei più esperti in chiave Champions, non incide. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.