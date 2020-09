Milan, senti Matteo Marani: «Se la giocherà per un posto Champions»

Il giornalista di Sky Sport ha parlato degli obiettivi stagionali del Milan, confidando nelle possibilità di finire nelle prime quattro

Intervenuto a Sky Sport 24, Matteo Marani, giornalista della pay-tv satellitare, ha parlato di quelli che possono essere gli obiettivi stagionali del Milan, che questa sera farà il suo esordio in campionato contro il Bologna.

Secondo Marani, l’obiettivo Champions League non sarebbe una chimera per i rossoneri: «Se la giocherà per andare in Champions League. Servirà qualcosa di importante per arrivare nelle prime quattro». Poi una nota su Zlatan Ibrahimovic e sulla sua importanza all’interno della rosa: «E’ l’assoluto trascinatore dello spogliatoio rossonero».