Milan, senti l’ag. di Pobega: «È pronto per la Serie A»

L’agente di Pobega ha parlato del futuro del suo assisto al Milan e quello che crede dovrà accadere a partire dalla prossima stagione

Ecco le parole dell’agente di Pobega rilasciate a Milannews in merito al futuro del suo assisto al Milan.

«Credo che Pobega abbia le qualità fisiche, tecniche e caratteriali per giocare in futuro in una grande squadra. Il Milan è molto attento e sta seguendo con interesse la sua crescita. Tommaso è concentrato a finire bene il campionato con il Pordenone, ma è pronto per giocare in Serie A nella prossima stagione. Per quanto riguarda il percorso migliore è prematuro parlarne oggi, anche se con il Milan c’è sempre stata piena sintonia»