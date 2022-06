Milan, senti De Grandis: «Non serve un altro 9, prendano De Ketelaere». Le sue dichiarazioni negli studi di Sky Sport

Stefano De Grandis parla così delle prossime mosse di mercato del Milan. Le sue dichiarazioni.

«Come centravanti hai Origi e Giroud e magari rimane Ibra. Rebic alla bisogna può fare la punta, così come Leao. Non serve un altro 9 di fisico. Il Milan sta concentrando la sua attenzione sui trequartisti. De Ketelaere già due anni fa in Champions ha dimostrato di essere un talento, saper fare gol: ha un bel fisico e sa giocare tra le linee.»