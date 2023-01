Milan, sei mesi decisivi per molti giocatori: il loro futuro è in bilico

Sono tanti i giocatori nella rosa del Milan che in questi sei mesi di stagione si giocheranno la loro permanenza

Come riporta la Gazzetta dello Sport, sono tanti i giocatori in casa Milan che in questi mesi si giocheranno il loro futuro, chi per un motivo e chi per un altro. Da Brahim Diaz, sul quale ci sarà da discutere con il Real Madrid per l’opzione di riscatto, fino a Vranckx e Dest. In tutto per mantenere questi tre giocatori attualmente in prestito il club dovrebbe sborsare circa 50 milioni di euro, uno scenario assai improbabile.

Oltre alla situazione prestiti, ci sono poi alcuni elementi che potrebbero decidere di cambiare aria. Yacine Adli sta trovando pochissimo spazio mentre Ante Rebic è sotto qualche valutazione dopo gli ormai troppi problemi fisici. Matteo Gabbia potrebbe partire, mentre vanno verso la scadenza di contratto i portieri Ciprian Tatarusanu e Antonio Mirante.