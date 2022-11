Milan, seconda vittoria di fila in Champions: non accadeva dal 2011

Il Milan ha trovato contro il Salisburgo la sua seconda vittoria di fila in Champions. Non accadeva dalla stagione 2011/12

Il Milan trova la seconda vittoria di fila in Champions League battendo con lo stesso risultato prima Dinamo Zagabria e poi Salisburgo. Due 4-0 netti che valgono gli ottavi di finale.

Come riportato AcMilan.com, i rossoneri non vincevano due partite consecutivamente in Champions dal 2011 (un doppio 2-0 casalingo contro Viktoria Plzeň e BATE Borisov).