Milan, se superi lo scoglio Juventus allora lo scudetto non è più un tabù

Per il Milan la prova di maturità di chiama Juventus. Domani sera a San Siro arrivano i bianconeri campioni d’Italia da 9 anni di fila

Fino ad adesso, nonostante il Milan sia primo in classifica da inizio campionato, nessuno in casa rossonera ha mai parlato di scudetto. La prudenza è tanta e visto che da troppo tempo i rossoneri non sorvolavano le vette più alte della graduatoria, è meglio non sbilanciarsi. Mancano ancora più di metà campionato, ma quello che la squadra di Stefano Pioli ha fatto vedere fin ora è qualcosa di eccezionale: 37 punti in 15 partite con 34 gol fatti e 16 subiti.

Domani però, il Milan è atteso dalla sfida più importante, quella contro la Juventus campione d’Italia da 9 anni di fila. Qualora il Diavolo superasse anche i bianconeri, allora sì che la parola scudetto non sarebbe più un tabù dalle parti di Milanello. Pioli in conferenza stampa non ha definito il match di domani come decisivo, e in parte ha ragione. A livello di matematica non sarà decisiva, ma a livello mentale e di convinzione, potrebbe esserlo. Vincere domani contro la Juventus, significherebbe prendere ancora più autostima. Per il Milan è arrivata l’ora di diventare grande.