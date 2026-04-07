Milan, addio Scudetto: ora l’obiettivo è blindare la Champions. Le prossime due partite diventano fondamentali…

Milan, addio allo Scudetto dopo la sconfitta contro il Napoli. Ora l’obiettivo è blindare un posto in Champions League

Il pesante ko subito ieri sera sul campo del Napoli, il terzo nelle ultime sei giornate di campionato, segna probabilmente la fine del sogno tricolore per il Milan. Con questo risultato, il distacco dall’Inter capolista, guidata da Cristian Chivu, è salito a nove lunghezze: un divario che appare incolmabile a sole sette giornate dal termine della stagione. Oltre all’allungo dei nerazzurri, i rossoneri hanno subito anche il sorpasso in classifica da parte della squadra di Antonio Conte, scivolando ufficialmente al terzo posto.

Secondo quanto riferito questa mattina da Tuttosport, il Diavolo deve ora concentrarsi su un unico obiettivo fondamentale: blindare il posto nella Champions League 2026-2027. Nonostante la flessione recente, la classifica resta rassicurante, dato che la Juventus, attualmente quinta, è distante sei punti. Un vantaggio discreto che la squadra di Massimiliano Allegri deve gestire con attenzione, cercando il riscatto immediato già sabato prossimo a San Siro contro l’Udinese, prima di affrontare la trasferta di Verona e lo scontro diretto proprio contro i bianconeri.

Milan, le parole di Allegri e la volata finale verso l’Europa

Nel post-partita del match di ieri, l’allenatore rossonero ha cercato di riportare la calma nell’ambiente, nonostante l’amarezza per il risultato. «La corsa scudetto? Credo che ormai abbiamo dato, l’Inter ha nove punti di vantaggio. Pensiamo all’Udinese, bisogna rimanere sereni e sappiamo che bisogno fare un tot di punti, abbiamo un vantaggio per la Champions e bisogna mantenerlo» ha dichiarato Massimiliano Allegri, confermando che la priorità assoluta resta il ritorno nell’élite europea.

Tutto è ancora nelle mani del Milan, che ha il dovere di dimenticare in fretta la delusione del Maradona. La squadra deve ritrovare subito la vittoria e la serenità necessaria per amministrare il margine sulle inseguitrici. Il traguardo della Champions League è troppo importante per il futuro del club, e i rossoneri non possono permettersi ulteriori passi falsi in questo finale di campionato per chiudere definitivamente il discorso qualificazione.