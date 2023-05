Milan, cosa cambia dopo l’Euroderby? La nuova posizione di Pioli

Milan, sfuma il sogno finale: cambia la posizione di Pioli, ma… Il tecnico è messo sotto accusa dopo i due derby persi

La prima semifinale ha dato il suo verdetto: è l’Inter la prima finalista di Champions League. I neroazzurri hanno sconfitto il Milan in entrambi gli scontri, l’ultimo per 1-0 con la rete di Lautaro Martinez. Le premesse di queste due sfide erano di un Inter in difficoltà e con un Inzaghi pronto a salutare e di un Pioli più che confermato.

La situazione ora, si è ribaltata. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Pioli ma rischia, ma per quanto riguarda il percorso in Champions nulla poteva fare di più. Ha preparato come poteva la gara e Diaz prima e Leao poi si sono divorati l’occasione per riaprire il sogno Istanbul. Inzaghi nel secondo tempo ha inserito Lukaku, Pioli ha buttato nella mischia: segnale che la rosa non gli ha dato un supporto. Per quello che aveva a disposizione, «un orgoglio aver raggiunto la semifinale, non una vergogna averla persa».