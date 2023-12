Milan Sassuolo, senza Tomori chi giocherà in difesa? Pioli ha queste due opzioni per la formazione del match

Per il match contro il Sassuolo, Pioli tornerà ad avere a disposizione solamente un difensore centrale di ruolo ovvero Simon Kjaer.

Il Milan non dovrebbe rinunciare alla difesa a 4 e quindi il tecnico rossonero, in una partita molto delicata per il suo futuro, potrà puntare nuovamente su Theo Hernandez adattato in quella posizione oppure lanciare definitivamente il Primavera Simic.