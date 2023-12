Milan Sassuolo 1-0: Pioli ringrazia Pulisic e chiude il 2023 con una vittoria

Il Milan ospita il Sassuolo nella 18ª giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan torna a vincere dopo il deludente pareggio con la Salernitana. Rossoneri che superano il Sassuolo a San Siro con la rete di Pulisic.

Milan Sassuolo 1-0: sintesi e moviola

1′ INIZIA IL MATCH – Inizia l’ultima sfida rossonera del 2023. Prima palla giocata dal Milan.

3′ OCCASIONE SASSUOLO – Cross in mezzo di Pedersen e pallone che finisce nelle mani di Mike Maignan.

6′ OCCASIONE MILAN – Tiro dalla distanza di Loftus-Cheek che viene respinto dalla difesa avversaria.

7′ GOAL ANNULLATO MILAN – Tiro dalla distanza di Reijnders, Consigli respinge e sulla ribattuta arriva la rete di Ismael Bennacer. Rete annullata per un fuorigioco evidente di Giroud

10′ OCCASIONE MILAN – Tiro dalla distanza di Tijjani Reijnders, che termina di poco fuori.

14′ OCCASIONE MILAN – Cross di Leao che, però, termina lungo. Rimessa dal fondo per il Sassuolo.

17′ OCCASIONE MILAN- Cross in mezzo di Bennacer, ma Consigli anticipa Leao.

23′ OCCASIONE MILAN – Tiro dalla distanza di Bennacer che termina vicinissimo alla porta difesa da Consigli.

26′ OCCASIONE MILAN – Tiro di Leao da posizione defilato, palla deviata dalla difesa e palla in calcio d’angolo.

32′ GOAL ANNULLATO MILAN – Leao, lanciato da Florenzi, non sbaglia a tu per tu con Consigli e realizza la rete del vantaggio. Rete però annullata per un fuorigioco del portoghese.

33′ OCCASIONE SASSUOLO – Grande parata di Maignan sul tiro dalla distanza di Berardi. Palla in calcio d’angolo.

34′ OCCASIONE MILAN – Tiro dalla distanza di Pulisic che termina in curva.

39′ OCCASIONE SASSUOLO – Tiro di Bajrami da fuori area che termina tra le braccia di Mike Maignan.

43′ OCCASIONE MILAN – Calcio di punizione da posizione pericolosa: parte Florenzi e palla che termina contro la barriera.

45′ RECUPERO – Ci sarà un minuto di recupero.

45+1′ FINE PRIMO TEMPO – Il primo tempo termina con il risultato di 0-0.

46′ SOSTITUZIONE SASSUOLO – Problema muscolare per Erlic che esce all’intervallo per dare spazio a Ruan Tressoldi.

46′ INIZIO SECONDO TEMPO – Inizia il secondo tempo con la prima palla che viene giocata dal Sassuolo.

51′ OCCASIONE SASSUOLO – Tiro dal limite di Toljan e palla bloccata da Mike Maignan.

53′ OCCASIONE MILAN – Occasione sprecata da Reijnders che da buona posizione lascia partire un tiro troppo debole.

56′ OCCASIONE SASSUOLO – Tiro di Berardi che viene deviato dalla difesa rossonera: calcio d’angolo.

59′ GOAL MILAN – Grande pallone di Ismael Bennacer che mette a tu per tu Pulisic davanti a Consigli. L’esterno statunitense non sbaglia e porta in vantaggio i rossoneri.

63′ DOPPIA SOSTITUZIONE MILAN – Fuori Bennacer e Giroud. Dentro Adli e Jovic.

65′ SOSTITUZIONE SASSUOLO – Fuori Bajrami e dentro Volpato.

69′ OCCASIONE SASSUOLO – Tiro alto di Volpato.

70′ SOSTITUZIONE SASSUOLO – Fuori Berardi per un problema fisico. Dentro Castillejo accolto tra gli applausi di San Siro.

74′ SOSTITUZIONE MILAN – Fuori Ruben Loftus-Cheek. Esordio per Zeroli.

79′ OCCASIONE MILAN – Conclusione di Florenzi dalla distanza che termina alto.

80′ OCCASIONE MILAN – Grande occasione per Leao che viene respinta dalla difesa neroverde.

82′ DOPPIA SOSTITUZIONE MILAN – Fuori Leao e Kjaer. Dentro Chukwueze e Simic.

87′ AMMONIZIONE CASTILLEJO – L’ex Milan spreca il cartellino giallo per fermare la ripartenza rossonera guidata da Chukwueze.

88′ DOPPIA SOSTITUZIONE SASSUOLO – Dentro Mulattieri e Ceide, fuori Laurentie e Tharsvetd.

90′ RECUPERO – Saranno 4 i minuti di recupero.

90+4′ FINE PARTITA – Il Milan chiude il 2023 con una vittoria!

Migliore in campo Milan: Pulisic PAGELLE

Milan Sassuolo 0-0: risultato e tabellino

Reti: 59′ Pulisic

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer (82′ Simic), Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek (74′ Zeroli), Bennacer (63′ Adli), Reijnders; Pulisic, Giroud (63′ Jovic), Leao (81′ Chukwueze). All. Pioli. A disp. Mirante, Nava, Bartesaghi, Jimenez, Nsiala, Krunic, Chaka Traore, Romero

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Erlic (46′ Tressoldi), Pedersen; Matheus Henrique, Thorstved (88′ Ceide); Berardi (70′ Castillejo), Bajrami (65′ Volpato), Laurentie (88′ Mulattieri); Pinamonti. All. Dionisi. A disp. Pegolo, Cragno, Missori, Ceide, Alvarez, Viti, Lipani

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Ammoniti: Castillejo