Milan Sassuolo, Sabatini non ci sta: il gol di Pulisic era regolare ‘anche a basket’. Segui le ultimissime

Il pareggio per 2-2 del Milan contro il Sassuolo continua a far discutere, in particolare per alcune decisioni arbitrali e le scelte tecniche di fine gara. Sandro Sabatini, giornalista noto per le sue analisi schiette, è intervenuto negli studi di Pressing per commentare l’ultima uscita dei rossoneri, puntando il dito soprattutto sul gol annullato a Christian Pulisicche avrebbe potuto cambiare le sorti dell’incontro.

Il gol dell’esterno statunitense era stato invalidato per un presunto fallo in attacco commesso da Ruben Loftus-Cheekin fase di recupero palla. Sabatini ha espresso un giudizio tranchant sulla decisione arbitrale, definendo l’episodio con una iperbole significativa: “Quello non è fallo nemmeno a basket“. Secondo il giornalista, il contatto del centrocampista inglese su un avversario era veniale, considerando che “di spinte del genere ce ne sono altre in area in quel momento“.

Le Scelte Tattiche di Allegri Sotto Esame

Non solo arbitri, ma anche Massimiliano Allegri, il tecnico livornese del Diavolo, è finito sotto la lente di ingrandimento di Sabatini. In particolare, la sostituzione di Christian Pulisic ha lasciato perplesso il commentatore.

A Sabatini è stato chiesto un parere sul cambio del giocatore americano, e la sua risposta è stata netta: “Per me è un cambio che Allegri non rifarebbe“. L’uscita di Pulisic, uno dei pochi elementi offensivi in grado di creare superiorità numerica, ha tolto imprevedibilità all’attacco rossonero proprio nel momento in cui la squadra cercava la rete della vittoria.

Il Valore Reale del Milan e l’Urgenza di Tare

In conclusione, Sabatini ha tracciato un bilancio generale sulla squadra: “Il Milan sta facendo di più di quello che vale effettivamente la squadra“. Questa affermazione, se da un lato è un complimento per il lavoro di Allegri nell’ottenere risultati, dall’altro sottolinea la necessità di rinforzi qualitativi per competere stabilmente per il vertice.

Questa analisi non può che aumentare la pressione su Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo. L’esperto dirigente albanese deve sfruttare il mercato di gennaio per colmare il gap di valore evidenziato. La priorità resta l’acquisto di un centravanti di peso come Niclas Füllkrug e di un difensore esperto, per evitare che il Diavolo continui a “fare di più”rischiando di crollare sotto il peso delle carenze strutturali. La Supercoppa e la seconda parte di campionato richiederanno una squadra con un valore effettivo superiore.