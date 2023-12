Milan Sassuolo, i rossoneri sono arrivati a San Siro: tutto pronto per il match

Quasi tutto pronto per Milan Sassuolo, match valevole per la diciottesima giornata di Serie A che prenderà il via alle 18:00 a San Siro

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Milan Sassuolo, previsto per le ore 18:00. I rossoneri hanno fatto il loro arrivo in questi minuti a San Siro per la sfida contro la squadra di Alessio Dionisi.

Il match di oggi sarà valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Al Meazza è quasi tutto pronto: si resta in attesa delle formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.