Milan Sassuolo, rosa troppo corta: a gennaio servono rinforzi! E su Maignan… Segui le ultimissime sui rossoneri

L’ennesimo pareggio per 2-2 del Milan contro il Sassuolo ha messo in luce, ancora una volta, le criticità strutturalidell’organico. Questa battuta d’arresto ha oscurato quella che doveva essere la giornata di Davide Bartesaghi, il giovane difensore autore di una doppietta di pregevole fattura. L’impresa del classe 2005 è passata in secondo piano perché le palesi difficoltà della rosa rossonera sono emerse con violenza.

Massimiliano Allegri, il tecnico livornese tornato sulla panchina del Diavolo, si ritrova a gestire un organico incompleto, sia tecnicamente che numericamente. L’episodio più emblematico è arrivato in attacco: l’allenatore è stato costretto a schierare la mezzala Ruben Loftus-Cheek, il centrocampista inglese box-to-box, nel ruolo di prima punta a causa del vuoto assoluto in panchina.

La Richiesta di Allegri: Attaccante e Difensore Subito

Se il Milan ambisce realmente a competere per lo Scudetto, la dirigenza guidata dal DS Igli Tare deve agire con rapidità e determinazione sul mercato invernale. Serve necessariamente una prima punta fisica, a prescindere dalla posizione del promettente Santiago Giménez. Avere cinque attaccanti per due ruoli non è un problema, ma una risorsa che aumenta la competizione, offre soluzioni tattiche diverse ad Allegri e massimizza l’efficacia nell’epoca delle cinque sostituzioni. Il bluff della “rosa corta” non è più sostenibile per la lotta al Tricolore.

Oltre all’attaccante, con il nome di Niclas Füllkrug, il centravanti tedesco, che rimane un’opzione valida e fattibile, è urgente l’acquisto di un difensore centrale. Gli infortuni hanno martoriato il reparto in questo primo quadrimestre. La prestazione di Koni De Winter, il giovane difensore belga, non ha convinto, e il gol del 2-2 ha evidenziato le fragilitàdella retroguardia. Allegri non può più “fare le nozze con i fichi secchi”, non essendoci materiale pronto da Milan Futuro nelle zone di maggiore emergenza.

Maignan e Saelemaekers: Questioni Contrattuali Calde

Parallelamente al mercato, la dirigenza rossonera lavora sui rinnovi. Mike Maignan, il portiere francese e autentico salvatore della squadra, ha dato segnali di apertura al prolungamento, frutto anche del lavoro certosino di Allegri e del DS Tare. Il Milan è pronto a garantirgli lo status di giocatore più pagato della rosa, alla pari di Rafa Leão. Il portiere ha circa 30-40 giorni per la decisione finale, con l’agente Jonathan Kebe che potrebbe tentare la mossa alla Raiola (come accadde per Donnarumma cinque anni fa). Il Diavolo vuole una risposta entro fine gennaio per pianificare l’eventuale sostituto.

Infine, anche il rinnovo di Alexis Saelemaekers, l’esterno belga il cui accordo scade nel 2027, sta per entrare nel vivo. I dialoghi avviati con il suo agente dovrebbero portare alla definizione del nuovo accordo con l’inizio del 2026.