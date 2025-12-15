Milan Sassuolo, Ravezzani Critica la Difesa Incerta e l’Attacco Insipido. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il pareggio per 2-2 del Milan contro il Sassuolo a San Siro ha confermato una tendenza preoccupante per i rossoneri: la terza partita consecutiva senza vittorie contro le neopromosse dalla Serie B. Un dato che alimenta il dibattito sulla continuità e la solidità della squadra. Al fischio finale, Fabio Ravezzani, il direttore di TeleLombardia, ha espresso il suo punto di vista critico tramite il suo profilo X (ex Twitter), analizzando le principali defaillance del Diavolo.

Secondo Ravezzani, i motivi del pareggio e della prestazione opaca sono molteplici e coinvolgono tutti i reparti. Il Milan paga una “difesa spesso incerta“, con una bocciatura senza appello per un singolo in particolare: “malissimo De Winter“, ha sentenziato il giornalista, puntando il dito sul giovane difensore.

L’Attacco: Impalpabile e Anemico

Ma le critiche più aspre sono state riservate al reparto offensivo. L’attacco è stato definito insipido, con due protagonisti principali in evidente difficoltà: “Nkunku impalpabile, Pulisic anemico“. L’attaccante francese Christopher Nkunkunon è riuscito a dare la concretezza e la presenza in area richieste, mentre l’esterno statunitense Christian Pulisic è apparso privo della brillantezza fisica necessaria a incidere. A ciò si è aggiunta una “giornata opaca del centrocampo“, reparto da cui ci si aspetta maggiore filtro e spinta.

Nonostante il quadro generale sia negativo, Ravezzani ha voluto riservare degli elogio a chi ha saputo distinguersi. Davide Bartesaghi, il giovane talento della difesa, ha ricevuto una “Grande prestazione” per la sua prova, nonostante non abbia ancora compiuto vent’anni. Bene anche Ruben Loftus-Cheek, definito “Bravo” per la sua fisicità e il suo contributo, e Alexis Saelemaekers, sempre “volitivo“. L’unica nota negativa in mezzo al campo è stata la prestazione del veterano Luka Modrić, che è sembrato “affaticato“.

L’Urgenza di Intervento per Tare e Allegri

L’analisi di Fabio Ravezzani conferma la necessità che Massimiliano Allegri, il tecnico livornese, risolva la crisi di continuità e di solidità difensiva. Soprattutto, mette in evidenza la necessità vitale di intervenire sul mercato. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo rossonero, deve prendere atto della scarsa incisività dell’attacco e della fragilità della difesa. Le critiche su Nkunku e De Winter rendono indispensabile l’acquisto di un centravanti di peso e di un difensore centrale esperto a gennaio per garantire al Milan la profondità e la qualità necessarie per lottare per i massimi obiettivi.