Condividi via email

Milan Sassuolo Primavera 0-1: i neroverdi conquistano i tre punti nel finale! Segui le ultimissime sul club rossonero

Milan Sassuolo Primavera termina con il risultato di 0-1. Tre punti conquistati nel finale per gli ospiti grazie alla rete di Daldum arrivato all’88’.

Un primo tempo equilibrato e divertente con due occasioni in particolare: Liberali per i rossoneri prima e Knezovic per i neroverdi poi, colpendo il palo. Nella ripresa domina il pareggio a reti inviolate fino allo spunto finale dei ragazzi di Bigica, che vince la sfida contro la squadra di Guidi.