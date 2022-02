Milan Sassuolo Primavera 1-0: decide Traorè, tre punti dal sapore play-off

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan Sassuolo Primavera 1-0: sintesi, tabellino, risultato e cronaca del match valido per la prima giornata di ritorno del campionato

Il Milan Primavera trova una vittoria pesantissima al Vismara. La squadra di Giunti batte di misura il Sassuolo grazie ad un gol di Chaka Traorè. Una gara sofferta ma portata a casa con voglia e determinazione. Ora la zona play-off è vicina.

Milan Sassuolo Primavera 1-0: cronaca e moviola

1‘ – Comincia il match al Vismara.

5′ – Primo squillo rossonero con Capone che prova la sua classica giocata con il tiro a giro da fuori area. Palla alta.

10′ – Tiro al volo di Chaka Traorè su cross di Bozzolan, l’esterno colpisce bene ma ci mette poca potenza. Parata facile per Vitale.

15′ – Bosisio cerca il jolly di 40 metri, palla fuori ma con qualche brivido per i neroverdi.

22′ – Altra chance per il Milan con Capone che, ben servito da Nasti, non riesce a centrale lo specchio della porta da posizione centrale fuori area.

25′ CAPONE! – Super giocata del 10 che si libera in dribbling di Paz e parte in progressione. Entra in area e calcia col piattone, ci vuole un super Vitale per evitare il gol.

33′ – Prima occasione per il Sassuolo con un tiro da fuori di Abubakar, vola Desplanches che si salva in corner con la mano di richiamo.

39′ GOOOL MILAN! – Ripartenza rossonera guidata da Traorè che sterza in area ed appoggia di piatto bucando Vitale.

FINE PRIMO TEMPO – Rossoneri in vantaggio all’intervallo.

46′ – Comincia il secondo tempo.

54′ – Segnali dal Sassuolo, che ci prova con un tiro da fuori di Aucelli. Palla a lato.

64′ – Gara che entra in una fase di nervosismo. Mischia tra alcuni giocatori delle due squadre e ammonizioni che volano.

72′ – Rossoneri che difendono un vantaggio preziosissimo in questo finale.

85′ – Tanta sofferenza adesso per la squadra di Giunti, che però si difende bene.

86‘ – Tentativo di Casolari da fuori, blocca Desplanches.

92′ – El Hilali in contropiede, tiro fuori.

FINISCE QUI! – Vittoria pesantissima per il Milan Primavera.

Migliore in campo Milan

Milan Sassuolo Primavera 1-0: risultato e tabellino

MARCATORI: 39′ Traorè

MILAN (4-3-3): Desplanches; Coubis, Obaretin, Bosisio, Bozzolan; Gala (90′ Alesi), Di Gesù, Robotti (72′ Tolomello); Traorè (61′ Omoregbe), Nasti (72′ El Hilali), Capone (90′ Makengo). A disp.: Nava, Pseftis, Camara, Bjorklund, Rossi, Piantedosi, Eletu. All.: Giunti.

SASSUOLO (4-3-3): Vitale; Paz, Flamingo, Miranda, Pieragnolo; Abubakar (71′ Ahmed), Zenelaj (46′ Casolari), Aucelli (78′ Baldari); Diawara, Ngingi (46′ D’Andrea), Forchignone (65′ Mata). A disp.: Zacchi, Rosa, Loeffen, Cehu, Macchioni, Kumi. All.: Bigica.

ARBITRO: Ermes Fabrizio Cavaliere

ASSISTENTI: Pilleri – Porcheddu

AMMONITI: 17′ Zenelaj, 27′ Obaretin, 57′ Aucelli, 61′ Traorè, 65′ Bosisio, 65′ Abubakar, 81′ Bozzolan, 93′ Casolari, 95′ D’Andrea