Milan Sassuolo, i numeri pre-partita: tutte le curiosità sul match di Serie A dei rossoneri

Il Milan ha presentato i numeri e alcune statisitche pre-partita del match contro il Sassuolo.

Il punteggio più frequente in campionato è il 2-1 per il Milan, verdetto di quattro incontri. Il più recente risale al dicembre 2020, sbloccato dalla rete più veloce nella storia della Serie A (Rafael Leão dopo sei secondi).

Il Milan è la squadra che ha segnato più reti nel primo tempo (diciannove), invece nessuna formazione ha subito più gol del Sassuolo nella ripresa (diciannove, come la Salernitana).

Dal 2018/19 in poi, il Milan ha vinto il match finale di campionato dell’anno solare quattro volte su cinque; unica eccezione nel parziale il ko contro l’Atalanta del dicembre 2019.

I rossoneri hanno conservato nove volte la porta inviolata a San Siro in Serie A nel 2023 e in un singolo anno solare non fa meglio in casa dal 2014 (dieci clean sheet in quel caso).

Giroud è il terzo francese, dopo Platini e Trezeguet, in grado di segnare più di quindici gol in un anno solare in Serie A (sedici nel 2023). E il Sassuolo è l’avversario contro il quale Olivier ha la miglior media in campionato: un gol ogni 78′ di media (tre reti complessive). L’attaccante è il miglior marcatore del Milan nel 2023 (diciotto gol) e potrebbe eguagliare il bottino di reti dell’anno solare precedente (diciannove nel 2022).