Milan Sassuolo, le parole di Marelli sul contatto tra Tomori e Laurienté. Segui tutte le ultimissime sui rossoneri

Il concitato finale di Milan-Sassuolo, terminato con un pareggio per 2-2, è stato caratterizzato da energetiche proteste da parte della squadra neroverde per un presunto fallo in area non sanzionato. L’episodio chiave ha visto l’attaccante Laurienté sbagliare un gol da distanza ravvicinata e successivamente lamentarsi veementemente per un contatto subito da Fikayo Tomori.

A dirimere la controversia arbitrale è intervenuto Luca Marelli, il commentatore arbitrale di DAZN, che ha analizzato la dinamica dell’azione, escludendo categoricamente qualsiasi irregolarità da parte del difensore rossonero.

Dinamica di Marcatura, Non Infrazione: L’Analisi di Marelli

Secondo l’analisi tecnica di Marelli, non si è trattato di un’infrazione sanzionabile. L’episodio rientra nella normale dinamica di marcatura e di scontro fisico tra i due giocatori, situazione tipica in area di rigore durante un’azione da gol.

Marelli ha spiegato che la caduta dell’attaccante è stata causata da un inciampo: “è stato Laurienté che è inciampato sulla gamba destra di Tomori“. Il difensore inglese del Diavolo, sebbene posizionato dietro l’avversario, non avrebbe compiuto alcun movimento deliberato per ostacolare o cercare l’avversario in modo irregolare.

La conclusione del commentatore arbitrale è stata netta e non lascia spazio a ulteriori dubbi: “Non vedo nulla di irregolare in questa circostanza“. L’assoluzione di Tomori spegne le polemiche che avrebbero potuto offuscare il pareggio del Milan.

Il Fallo Fantasma che Non Distrae Allegri e Tare

Nonostante la buona notizia sul fronte arbitrale, il Milan di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese, non può permettersi di distrarsi dai problemi di campo. La fragilità difensiva, sebbene Tomori sia stato ritenuto regolare nell’episodio, è una delle principali preoccupazioni, affiancata alla crisi offensiva che ha impedito ai rossoneri di vincere.

Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo e esperto dirigente albanese, deve ignorare le distrazioni esterne e concentrarsi sui rinforzi urgenti di gennaio. L’obiettivo primario di Tare resta garantire ad Allegri un centravanti di peso (come Niclas Füllkrug) e un difensore di leadership che possa dare maggiore solidità all’intero reparto, cruciale per la Supercoppa e la lotta per il rientro in Champions League. Le analisi arbitrali positive non sostituiscono i punti persiin campionato.