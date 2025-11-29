Milan Sassuolo, Grosso perde il titolarissimo per il match di San Siro? Cosa è successo

Milan Sassuolo, tegola per i neroverdi in vista del match del 14 dicembre contro i rossoneri a San Siro: infortunio per Berardi contro il Como

L’anticipo del Sinigaglia ha sorriso al Como, capace di imporsi per 2-0 e volare momentaneamente al sesto posto in classifica, ma ha lasciato scorie pesantissime in casa Sassuolo. Oltre alla sconfitta, infatti, il tecnico Fabio Grosso trema per le condizioni del suo uomo più rappresentativo, costretto ad alzare bandiera bianca a inizio ripresa.

Al minuto 50, Domenico Berardi si è fermato bruscamente dopo uno scatto sulla fascia destra per contenere il pallone contro Alberto Moreno, toccandosi vistosamente la gamba destra. Il giocatore non è riuscito a proseguire, lasciando il posto a Volpato.

Ora l’attenzione si sposta dall’esito del campo all’infermeria, con un occhio preoccupato al calendario. L’Infortunio Domenico Berardi verrà valutato nelle prossime ore attraverso gli esami strumentali, che chiariranno l’entità del danno muscolare. La preoccupazione maggiore riguarda il prossimo big match: il 14 dicembre, infatti, il Sassuolo sarà ospite del Milan a San Siro. La presenza del capitano neroverde contro i rossoneri è ora in forte dubbio: perdere il proprio numero 10 per una trasferta così delicata sarebbe un colpo durissimo per le ambizioni degli emiliani.