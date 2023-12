Milan Sassuolo 0-0: altre rete annullata ai rossoneri. Fuorigioco di Leao su un grandissimo assist di Florenzi

Altra rete annullata alla formazione rossonera al 31esimo minuto di Milan-Sassuolo a causa di un fuorigioco.

Leao, lanciato da Florenzi, non sbaglia a tu per tu con Consigli e realizza la rete del vantaggio. Rete però annullata per un fuorigioco evidente del portoghese.