Milan Sassuolo, Dionisi: «Berardi si è allenato e ci sarà». Le parole dell’allenatore alla viglia del match contro i rossoneri

In conferenza stampa, l’allenatore del Sassuolo Dionisi ha parlato dei recuperi degli infortunati in vista del match contro il Milan.

CONSIGLI, BERARDI E ROGERIO – «In settimana si è allenato, sono contento che possa rientrare: se starà al 100% giocherà, altrimenti ci sarà Pegolo che ha fatto bene e merita ed è una bandiera come Magnanelli, se sta al 100% come sembra giocherà Consigli, altrimenti Pegolo. Sorprende anche me, Rogerio non ha avuto problemi alla spalla. Ci alleniamo oggi, Rogerio sarà disponibile. Berardi si è allenato e ci sarà»