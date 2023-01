Milan Sassuolo, Di Gennaro: «Bella partita ma Milan irriconoscibile»

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e opinionista, ha duramente criticato l’atteggiamento del Milan contro il Sassuolo

Ospite a TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato così di Milan-Sassuolo:

«Bella partita ma ho visto un Milan irriconoscibile, non pensavo fosse a questo livello. Non lo so, ho visto un atteggiamento come quello di questi anni. Sono stato sorpreso. Rischia seriamente il quarto posto. Il Sassuolo in crisi ha dominato e poteva fare anche altri gol. Ho visto una fase difensiva e giocatori irriconoscibili. Vuol dire che c’è qualcosa che a livello mentale non va, deve essere successo qualcosa. E’ cominciato tutto con la Roma».