Milan Sassuolo, Allegri senza diffidati: ma cosa succede in caso di cartellino rosso in ottica Supercoppa?

Milan Sassuolo, in caso di cartellino rosso domani cosa succederà in ottica Supercoppa Italiana?

La sfida tra il Milan e il Sassuolo, ultimo impegno casalingo prima della sosta natalizia e della partenza per l’Arabia Saudita, impone ai rossoneri non solo di concentrarsi sul risultato, ma anche di prestare massima attenzione alla disciplina in campo. Le norme federali relative alle squalifiche, infatti, sono un elemento cruciale da considerare in un calendario così fitto.

Nessun Diffidato, Ma il Rischio Espulsione

Una buona notizia per l’allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che predilige la concretezza, è che non ci sono calciatori diffidati tra le fila del Milan in vista di questa partita. Questo elimina il rischio di perdere giocatori chiave per un accumulo di cartellini gialli in vista della prossima giornata di campionato.

Tuttavia, l’attenzione deve rimanere alta per il pericolo di espulsione diretta o per doppia ammonizione. L’intensità della gara contro il Sassuolo, una squadra nota per la sua aggressività, potrebbe portare a momenti di tensione.

Squalifica: Non in Supercoppa, Ma in Campionato

Le regole disciplinari in Italia prevedono una distinzione netta tra le diverse competizioni. Qualora un calciatore del Diavolo dovesse rimediare un’espulsione nella gara di domani a San Siro, la squalifica non verrebbe scontata nelle partite di Supercoppa Italiana che si terranno in Arabia Saudita. Il regolamento stabilisce che le sanzioni disciplinari maturate in campionato vengono scontate nella stessa competizione.

Ciò significa che l’eventuale sanzionato salterebbe il primo impegno di Serie A immediatamente successivo alla trasferta araba. Nel caso specifico dei rossoneri, la giornata interessata è quella in programma per domenica 28 dicembre alle ore 12:30.

Questo dettaglio normativo fornisce al tecnico Allegri la serenità di schierare la migliore formazione possibile, compresi giocatori come Luka Modrić o Christian Pulisic, senza timori che un cartellino rosso possa pregiudicare la semifinale di Supercoppa contro il Napoli. L’obiettivo primario del Milan rimane vincere, ma la lucidità nell’evitare gesti sconsiderati è essenziale per non compromettere il rientro in campionato.