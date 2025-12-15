Milan Sassuolo, Allegri difende il pareggio con i neroverdi ma richiama all’attenzione in difesa. Segui le ultimissime

Il pareggio per 2-2 contro il Sassuolo a San Siro ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi del Milan, ma non a Massimiliano Allegri. Il nuovo allenatore livornese dei rossoneri, intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara, ha espresso un giudizio tutto sommato positivo sulla prestazione della sua squadra, invitando a guardare il bicchiere mezzo pieno in vista dei prossimi impegni.

“Oggi abbiamo fatto una buona partita,” ha dichiarato Allegri. “Il Sassuolo è una squadra sempre pericolosa, sul primo gol potevamo essere un po’ più svegli. Prendiamoci questo punto e prepariamoci alla Supercoppa.” Il tecnico ha poi giustificato il risultato alla luce delle difficoltà incontrate: “Abbiamo rischiato anche di perderla, possono sembrare due punti persi ma secondo me è un punto guadagnato“.

La Preoccupazione: Troppi Gol Subiti

Nonostante la difesa d’ufficio sulla prestazione complessiva, Allegri ha identificato chiaramente la vera criticità del suo Diavolo: la fragilità difensiva. L’allenatore ha messo in luce una tendenza preoccupante che sta costando punti preziosi al Milan nel confronto diretto con le inseguitrici.

“I ragazzi hanno fatto una buona partita,” ha ribadito Allegri analizzando la posizione in classifica, “momentaneamente siamo in testa alla classifica o male che vada al terzo posto. Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro ma dobbiamo prendere sicuramente meno gol perché ne abbiamo presi due a Parma, due oggi, due col Pisa, due col Torino, due con la Cremonese.” La ripetizione costante di due gol subiti contro avversari di diversa caratura evidenzia un problema strutturale che va risolto con la massima urgenza.

Tare Chiamato ad Agire in Difesa e in Attacco

Le parole di Allegri non fanno che aumentare la pressione sul nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare. L’esperto dirigente albanese sa che la continuità nel prendere troppi gol sta vanificando gli sforzi offensivi della squadra e la sua tenacia nel mantenere alta la classifica.

Se l’obiettivo minimo è la Champions League, come affermato da Allegri, allora Tare deve intervenire sul mercato di gennaio non solo per l’attacco, dove la mancanza di un centravanti di peso è nota, ma anche per garantire un rinforzo difensivo di spessore. Solo così il Milan potrà affrontare con maggiore serenità e solidità la seconda parte della stagione.